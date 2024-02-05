Вероятно продолжение роста индекса Мосбиржи в понедельник - "Цифра Брокер"

Вероятно продолжение роста индекса Мосбиржи в понедельник в направлении отметки 3290 пунктов, говорится в комментарии аналитиков "Цифра Брокера".

"За прошедшую неделю индекс Мосбиржи вырос на 2% на фоне повышенных объем торгов, что дает надежду на продолжение восходящего движения, хотя в пятницу участники рынка традиционно фиксировали прибыль перед выходными: индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, индекс РТС - на 0,65%, - пишут эксперты. - Мы ожидаем дальнейшего роста индекса Мосбиржи в направлении прошлогоднего максимума 3290 пунктов. Между тем, давление на рынок может оказать неизвестность относительно решения Банка России на заседании, которое запланировано на следующую неделю, и на котором, как мы полагаем, регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 16%".

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