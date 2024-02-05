Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс деловой активности Китая в секторе услуг за январь от Caixin (04:45 МСК);

- торговый баланс Германии в декабре (10:00 МСК);

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11:15-12:30 МСК) и США (17:45 МСК) за январь от PMI;

- индекс цен производителей еврозоны в декабре (13:00 МСК);

- индекс деловой активности в секторе услуг США за январь от ISM (18:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- операционные результаты "Ленты", "Мать и Дитя" за 4-й кв. 2023 года;

- последний день торгов акциями Транснефти перед сплитом (в режиме Т+1);

- квартальные результаты McDonald''s, Caterpillar, Estee Lauder, Tyson Foods, Loews.

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