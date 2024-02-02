Вероятен рост котировок золота минимум до $2100/унц. в этом году - Freedom Finance Global

Вероятен рост котировок золота минимум до $2100 за тройскую унцию в текущем году, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Биржевая цена золота находится под влиянием совокупности неоднозначных факторов. С одной стороны, золото подорожало в 2023 году на 13%, не в последнюю очередь благодаря массированной скупке драгметалла центральными банками развивающихся стран. Ежегодные чистые закупки золота центральными банками в 2023 году составили, по оценке Всемирного совета по золоту (WGC), 1037 тонн, что соответствует более 20% от совокупного мирового потребления. Но, с другой стороны, котировки благородного металла находятся на исторических максимумах, и это означает, что, например, у ювелирной промышленности в этом году спрос на золота может быть ниже, чем в прошлом, когда золото стоило дешевле", - отмечает эксперт.

По мнению Мильчаковой, основной спрос на золото в текущем году могут предъявлять физлица, покупающие золото в слитках, и, прежде всего, население стран БРИКС, где золото рассматривается как альтернатива доллару США. Спрос центральных банков также может оказаться высоким, поскольку к доллару США из-за огромного госдолга и снижения рейтингов гособлигаций США глобальными рейтинговыми агентствами в мире постепенно снижается доверие. Так что золото в 2024 году может находиться под воздействием противоречивых трендов. Аналитик ожидает роста цены золота в этом году минимум до $2100 за тройскую унцию.

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