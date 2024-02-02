Вероятный курс рубля на конец следующей недели - 88-90 руб./$1 - ПСБ

Вероятный курс рубля на конец следующей недели - 88-90 руб./$1, отмечается в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Доллар стоит к завершению текущей недели 91,1 рубля, а юань - 12,6 рубля, что на 1,6% и 1,1% соответственно ниже по сравнению с прошлой неделей, - констатируют эксперты. - На следующей неделе ждем увеличения поступления валютной выручки на рынок, что позитивно отразится на курсе рубля. К росту выручки должно привести декабрьское увеличение нефтяных цен, т.к., по нашей оценке, временной лаг между ней и ценами на нефть составляет 1,5-2 месяца. Также рассчитываем, что цена Brent вернется в диапазон $82-85/барр., и это положительно скажется на настроениях трейдеров".

Стратеги банка на основе оценки февральских нефтегазовых доходов делают вывод, что с 7 числа вероятно снижение ежедневного объема продажи валюты Минфином России, составляющего сейчас 4,1 млрд рублей. Но поскольку Банк России в любом случае сохранит продажу валюты в размере 11,8 млрд рублей в день, ощутимого влияния этого события на курс аналитики не ждут и допускают, что в начале следующей недели курс доллара будет инерционно находится в пределах 90-91 руб./$1, а к ее окончанию снизится до 88-90 руб./$1.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.