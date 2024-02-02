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02 февраля 2024 года 16:18
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Северстали на уровне 1783 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций "Северстали" и подтверждает прогнозную цену бумаг на уровне 1783 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика банка Алексея Головинова. "Результаты компании за 2023 год оказались выше наших ожиданий, - отмечает эксперт. - Особенно впечатлил прирост по EBITDA за отчётный период. Сказалось увеличение доли продуктов "Северстали" с высокой добавленной стоимость, из-за чего маржинальность по EBITDA достигла 36%. Это ниже рекордного 2021 года, но всё ещё выше показателей последних лет". На взгляд Головинова, ключевым моментом является возврат компании к выплатам дивидендов. "Северсталь" оправдала ожидания, первой среди сталелитейщиков решив возобновить их выплату, - пишет аналитик ПСБ. - Примечательно, что размер выплат оказался значительно выше ожиданий рынка. По нашим оценкам, "Северсталь" должна была направить 100% FCF, значит потенциальный дивиденд должен был составить 131 руб./акцию. На деле СД рекомендовал выплатить 191,5 руб./акцию. Таким образом на дивиденды будет направлено 160 млрд руб., при этом свободный денежный поток за 2023 год составил 120 млрд руб. Кроме этого, согласно раскрытию, "Северсталь" заплатила всего 5,9 млрд руб. в качестве налога на сверхприбыль. Мы ожидали, что сумма окажется значительно выше. Полагаем, что "Северсталь" в течение года ещё может направить акционерам пропущенный дивиденд за 2022 год". Что касается бумаг Северстали, в ближайшее время они, по мнению Головинова, могут быть хуже рынка - они с 14 декабря 2023 года прибавили более 30%, но 2 февраля падают более чем на 2%, так как инвесторы начали фиксировать прибыль. "В обозримом будущем акции могут продолжить корректироваться, но сильного падения не ждём, - прогнозирует стратег банка. - Несмотря на это, мы позитивно смотрим на долгосрочные перспективы бумаг "Северстали". По нашим оценкам, итоговый дивиденд за 2024 год может составить примерно 150 руб./акцию. Кроме этого, впоследствии не исключаем к возврату к ежеквартальным выплатам, стабильное финансовое положение этому способствует". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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