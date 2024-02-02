Цена золота, скорее всего, останется в диапазоне $2000-2050/унц. в феврале - SberCIB

Цена золота, скорее всего, останется в диапазоне $2000-2050 за тройскую унцию в феврале, полагает аналитик SberCIB Investment Research Анна Пильгунова.

"Цена на золото в январе находилась в диапазоне $2000-2050 за унцию. Мы ожидаем сохранения цен в этом диапазоне и в феврале. Жесткая риторика Федрезерва может вновь вызвать снижение котировок до психологически важного уровня $2000 за унцию", - отмечает эксперт.

Аналитик напоминает, что в январе золото было под давлением риторики ФРС. В начале января ситуация на Ближнем Востоке немного стабилизировалась, и интерес к защитным активам снизился. Котировки золота скорректировались с достигнутых в конце декабря уровней $2090 за унцию. В январе вышла статистика по инфляции в США, темпы роста которой остаются выше желаемых ФРС (0,2% м/м), хорошие данные по рынку труда и оценка ВВП за 4К23, которая оказалась выше ожиданий (3,3% кв/кв против консенсус-прогноза 2,0%). Рынок стал закладывать более позднее снижение ставки: в мае вместо марта. Об этом же заявил и сам регулятор - большинство представителей ФРС полагают, что спешить со снижением ставки не стоит. На этом фоне в середине месяца золото подешевело до важного уровня поддержки - $2000 за унцию. По всей видимости, рынок и трейдеры пока не готовы рассматривать уровни ниже этой отметки, полагает Пильгунова.

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