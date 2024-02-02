"Мои Инвестиции" сохраняют текущий топ-10 акций Китая

"Мои Инвестиции" пока сохраняют прежний наиболее интересных акций Китая, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Текущий список бумаг: Alibaba, XPeng, Galaxy Entertainment, WH Group, Tencent, JD.com Inc., China Construction Bank, Chow Tai Fook, Bank of China и Longfor Group.

"На китайском офшорном рынке по-прежнему наблюдается чистый отток иностранных инвесторов, поскольку ожидания быстрых политических мер по поддержке сектора недвижимости не оправдались, - отмечается в комментарии. - Сильнее всего пострадали акции компаний из сферы недвижимости и акции технологических компаний, так как долговой кризис и возможные санкции в сфере технологий оказывают давление на решения инвесторов Давление на акции, вероятно, сохранится в краткосрочной перспективе, поскольку инвесторы размышляют о сроках государственного стимулирования. Мы продолжаем ожидать начало стимулирования в 1 кв. 2024-го года и решили не вносить изменения в состав подборки на следующий месяц".

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