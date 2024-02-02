Рубль, вероятно, завершит неделю у отметки 90,5 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Рубль, вероятно, завершит неделю у отметки 90,5 руб./$1, а котировки Brent задержатся ниже $80/барр., полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль продолжает слабеть. С началом февраля объемы продаваемой Банком России валюты снизились на 0,8 млрд руб./день после завершения операций по зеркалированию инвестиций из ФНБ от первой половины 2023 года, - пишут эксперты. - Это дополнительно снизило предложение валюты на рынке вкупе с окончанием налогового периода. В пятницу курс USD/RUB находится у 90,6 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Эту неделю курс, вероятно, закончит у 90,5 руб./$1, а в понедельник на его динамику повлияет анонс февральских объемов операций с валютой по бюджетному правилу".

Цены на нефть в четверг резко упали - ОПЕК+, как и ожидалось, не стала пока изменять текущие параметры добычи, и давление на котировки оказали новости о деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, отмечается далее в комментарии. В пятницу фьючерсы Brent торгуются у $79,1/барр. В связи с последними новостями котировки могут задержаться ниже $80/барр., считают стратеги банка.

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