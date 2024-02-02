"Финам" повысил целевую цену акций Microsoft до $417,99

"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Microsoft Corp., повысив целевую цену с $341 до $417,99 за бумагу, что предполагает потенциал роста 3,6% на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Начало 2023 года ознаменовалось новой волной массового интереса к ИИ, который продлился целый год и стал для акций Microsoft ключевым драйвером роста, - отмечает аналитик Никита Степанов. - Технологическое лидерство компании проецируется и на фондовый рынок, что позволяет акциям опережать рынок. Недавний отчет за 2 кв. 2024 финансового года превзошел все ожидания и улучшил прогнозы по будущей динамике финансовых показателей компании. В связи с этим мы повышаем целевую цену по акциям Microsoft".

Microsoft Corporation - американская высокотехнологическая компания, конгломерат в сфере ПО для бизнеса и частных лиц, провайдер облачной платформы Microsoft Cloud.

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