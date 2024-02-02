Сценарий снижения индекса Мосбиржи к 3200п остаётся актуальным - ПСБ

Сценарий снижения индекса к отметке 3200 пунктов остаётся в пятницу актуальным, считает аналитк Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей головинов.

"Индекс Мосбиржи вчера сохранил восходящую динамику, завершив день на отметке 3226 пунктов. Объёмы торгов немного снизились, составив к окончанию вечерней сессии 64,3 млрд руб., - пишет эксперт. - Поддержали рынок нефтегазовый сектор и акции Сбербанка. Инвесторы ждут финансовый отчётности "Северстали" и рекомендацию СД по дивидендам. Если ожидания оправдаются, интересно выглядят именно бумаги "ММК" и "НЛМК", которые отстали от акций "Северстали". Вчера обновили максимумы бумаги Яндекса, завершив торги выше отметки 3100 руб. В отсутствии новостей, которые бы могли и дальше подпитывать спрос на акции компании, потенциал дальнейшего роста выглядит на данный момент ограниченным, беря во внимания то, что с 23 января акции "Яндекса" подорожали на 18%".

Аналитик банка ожидает, что в пятницу индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Российский рынок растёт четвёртый день подряд, поэтому Головинов не исключает, что сегодня мы увидим снижение из-за предстоящих выходных. Также, на взгляд эксперта, негатива добавляет откатившаяся нефть, что, впрочем, может быть компенсировано слабеющим рублём. На этом фоне сценарий снижения индекса к отметке 3200 пунктов остаётся актуальным, полагает стратег ПСБ, и отдает предпочтение акциям сталелитейщиков и ГК "Самолет".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.