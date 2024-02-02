Ослабление рубля сдерживает спрос на ОФЗ - ПСБ

Ослабление рубля сдерживает спрос на ОФЗ, отмечается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Доходности ОФЗ в четверг выросли на 5-7 б.п. (11,93% по 5-летним бумагам и 12,12% - по 10-летним), - констатирует эксперт. - Несмотря на умеренно позитивные данные по инфляции (на 29 января, исходя из недельных данных, инфляция замедлилась до 7,32% с 7,42% на конец декабря) давление на долговой рынок оказывает динамика рубля и закрепление пары USD/RUB выше отметки 90 руб./$1. Косвенно о желании инвесторов захеджировать валютный риск говорит высокий спрос на облигации "РусАла" в юанях - объем выпуска был увеличен вдвое до 1 млрд юаней при снижении ставки с 7,5% до 7,2% на 2,5 года. Кроме того, до февральского заседания ЦБ инвесторы будут сохранять осторожность и долговой рынок, скорее всего, не покажет выраженной динамики".

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