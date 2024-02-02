Ориентир для пары доллар/рубль на пятницу - 90-91 руб./$1 - ПСБ

Ориентиром для пары доллар/рубль на пятницу выступает диапазон 90-91 руб./$1, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Станислав Дужинский.

"Основные валютные пары в четверг продолжили торговаться в узких торговых диапазонах, - напоминает эксперт. - К закрытию торгов доллар стоил 90,5 рубля, прибавив 0,5% к стоимости закрытия среды. Объем торгов, как и накануне, был невысоким за счет пониженной активности экспортеров после налогового периода. Небольшое негативное влияние на рубль могло оказать снижение ежедневного объема продаж валюты Банком России с 16,7 до 15,9 млрд рублей за счет прекращения с 1 февраля зеркалирования операций инвестирования средств ФНБ, проводившихся в первом полугодии 2023 года".

Аналитик банка полагает, что в пятницу стоит ориентироваться на курс в пределах 90-91 руб./$1, и допускает вероятность тестирования рублем верхнего уровня данного диапазона на фоне корректировки цены нефти и за счет предстоящих выходных.

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