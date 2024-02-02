"БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Мечела" с потенциалом роста свыше 90% до конца 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Мечел" по итогам декабря практически сохранил объемы производства коксующегося угля на уровне прошлого месяца - 328 тыс. т., - отмечают аналитики. - Вместе с тем компании удалось нарастить экспорт на 34% м/м на фоне высоких мировых цен. Ожидаем, что "Мечел" направит заработанную выручку на погашение долга. Таким образом, Чистый долг/EBITDA снизится до 2,6х на конец 2023 года - по сравнению с 3,4х в I полугодии 2023 года - и до 1,5х в 2024 году. В результате долговая нагрузка приблизится к многолетним минимумам, что, по нашим прогнозам, приведет к существенной переоценке акций в сторону повышения более чем на 90%. Сохраняем позитивный взгляд на обыкновенные акции "Мечела".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.