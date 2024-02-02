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02 февраля 2024 года 09:26
Ослабление рубля носит локальный характер и ограничено уровнем 91 руб./$1 - БКС Экспресс
Ослабление рубля носит локальный характер и ограничено уровнем 91 руб./$1, полагает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Рубль в четверг просел в среднем на полпроцента относительно доллара, евро, юаня. Пара USD/RUB достигла 90,5 руб./$1, - отмечает эксперт. - Ослабление рубля носит локальный характер, причин для обширной девальвации нацвалюты не видно на фоне долгоиграющих факторов жесткой ДКП ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров. В любой момент курс может вновь уйти под круглую планку. Технически рост USD/RUB будет ограничиваться динамическим сопротивлением в области 91 руб./$1. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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