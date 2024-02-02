Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- ключевой отчет по рынку труда США за январь (16:30 МСК);

- производственные заказы США в декабре (18:00 МСК);

- окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за январь (18:00 МСК);

- квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron;

- операционные и финансовые результаты ГК "Самолет" по МСФО за IV кв. 2023 год;

- финансовые результаты "Северстали" за IV кв. 2023 г по МСФО;

- Мосбиржа опубликует объемы торгов за январь 2024 год.

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