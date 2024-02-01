Акции Яндекса, ММК и ЕМС наиболее привлекательны для покупок в феврале - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Яндекса", "ММК" и ЕМС наиболее привлекательны для покупок в феврале, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Февраль - месяц затишья перед весенним дивидендным сезоном. Однако фондовый рынок подогревают ожидания повышенных выплат акционерам от переехавших в дружественные юрисдикции компаний, а также разрешение неопределенности одного из ключевых IT-гигантов страны. Мы собрали подборку из акций трех эмитентов, которые могут быть привлекательнее других в феврале 2024 года. Это "Яндекс", "ММК" и "Европейский медицинский центр" (ЕМС)", - пишут эксперты.

Акционеры сети частных многопрофильных клиник ЕМС одобрили перерегистрацию с Кипра в Калининградскую область в августе 2023 года, напоминают аналитики. Процесс завершился 1 февраля. По мнению стратегов "Газпромбанк Инвестиции", интерес инвесторов к бумагам может подстегнуть вероятное возобновление выплат дивидендов, в том числе за пропущенные периоды.

"ММК" нарастил в III квартале 2023 года производство до рекордных с 2021 года показателей на фоне спроса на внутреннем рынке, отмечается далее в комментарии. Компания не выплачивала дивиденды последние два года, благодаря чему смогла накопить внушительный суммы на счетах и, по мнению экспертов, может выплатить повышенные дивиденды в 2024 году.

"Яндекс" продолжает находиться на распутье перед ожидаемой реструктуризацией, - отмечают аналитики сервиса. - Не исключено, что разделение произойдет уже в первой половине 2024 года. К тому же ожидается сильный отчет компании за 4К23. который должен быть представлен в середине февраля".

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