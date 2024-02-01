Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Thermo Fisher на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Thermo Fisher Scientific на уровне "покупать" с целевой ценой $610 за штуку, сообщается в обзоре.

"Thermo Fisher опубликовала финансовые результаты за 4К23, отразившие снижение выручки на 5% г/г до $10,9 млрд, что, тем не менее, выше консенсус-прогноза в $10,7 млрд, - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов. - Скорректированная прибыль на акцию составила $5,67, примерно на уровне ожиданий аналитиков ($5,64). Руководство Thermo Fisher представило прогноз на 2024 год, в котором компания планирует получить выручку в диапазоне $42,1-43,3 млрд, что в среднем ниже консенсус-оценки аналитиков".

Как сообщил менеджмент, в текущем году компания не сможет нарастить объемы продаж на ключевом китайском рынке, а значит, спрос на услуги Thermo Fisher, связанные с производством лекарств и вакцин, продолжит сокращаться против высокой базы пандемийного периода. Эксперты инвестбанка считают, что расхождение прогноза с ожиданиями рынка, а также сокращение выручки уже отражены в снижении котировок акций компании, и сохраняют рейтинг "покупать".

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