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01 февраля 2024 года 17:09
Альфа-банк назвал топ инвестиционных идей в горно-металлургическом секторе
Альфа-банк назвал топ инвестиционных идей в горно-металлургическом секторе, сообщается в стратегии банка на 2024 год. "Первая идея - золото, оно будет наиболее оперативно реагировать на снижение ставки ФРС. Золото также обеспечивает защиту от макроэкономических и геополитических рисков. "Полюс" (потенциал роста: +20%) и "Южуралзолото" (потенциал роста: +37%) входят в список рекомендуемых нашей командой акций на 2024 год", - пишут аналитики. Вторая идея - покупка акций качественных компаний сектора (сильная финансовая позиция + лидерство на кривой себестоимости + проекты роста и развития). "В данном случае мы отмечаем "Северсталь" (потенциал роста: +18%) и "ФосАгро" (потенциал роста: +17%), - отмечают эксперты банка. - Указанные компании могут генерировать сильный денежный поток и платить дивиденды даже в случае замедления мирового экономического роста". Третья инвестидея - покупка акции экспортеров, которые могут рассчитывать на структурный дефицит и/или высокий спрос на свои товары в Китае, Индии или в целом на мировом рынке. "Около 60% капитальных затрат в горно-металлургическом секторе в 2024 году приходится на проекты, связанные с золотом и медью, - подчеркивается в стратегии. - Можно ожидать определенную положительную динамику по "АЛРОСА" (потенциал роста: +29%) и "Норникелю" (потенциал роста: +20%). На рынке есть дефицит предложения меди, палладия и алмазов ювелирного качества". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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