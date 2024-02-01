Акции Самолета, Сбербанка, Соллерса, Газпром нефти и Татнефти - топ-5 идей для покупок в феврале - ПСБ

Акции ГК "Самолет" , Сбербанка, "Соллерса", "Газпром нефти" и "Татнефти" - инвестиционные топ-идеи для покупок в январе 2024 года, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"Акции "Самолета" двигаются в узком боковике и заметно отстают как от рынка, так и от бумаг других девелоперов, - отмечает эксперт. - Триггером роста котировок может стать публикация финансовых результатов за IV квартал (2 февраля). Ждём рекордных показателей".

Сбербанк в конце февраля представит финансовую отчётность по МСФО за 2023 год. По мнению Головинова, сюрпризов ждать не стоит, но это позволит подтвердить размер дивидендов за прошлый год.

"В начале февраля выйдет статистика по продажам автомобилей за январь, - напоминает аналитик. - Считаем, что её данные позитивно скажутся на акциях "Соллерса", которые скорректировались после волны роста. Фундаментально считаем, что компания продолжит наращивать продажи, что позволит и дальше выплачивать дивиденды".

Не так очевидно, но перспективно выглядят идеи по покупке акций "Газпром нефти" и "Татнефти", считает стратег банка. Обе компании недавно прошли через дивидендную отсечку, но дивидендный гэп в их акциях может быть закрыт уже в течение февраля, если на нефтяном рынке сохранится благоприятная конъюнктура.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.