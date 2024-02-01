Бумаги "О''Кей" не интересны для инвестиций в настоящее время - ПСБ

Бумаги "О''Кей" не интересны для инвестиций в настоящее время, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Оцениваем операционные результаты эмитента за 4К23 и весь 2023 год негативно. Несмотря на ускорение продовольственной инфляции, компания не смогла показать значимый рост сбыта наравне с другими игроками сегмента. Драйвером слабого роста выручки по-прежнему остается сеть дискаунтеров "ДА!". В 2023 году чистая розничная выручка дискаунтеров выросла на 19,8% г/г (до 63,8 млрд руб.). В то же время выручка основного актива - гипермаркетов "ОКЕЙ" - продолжает снижаться (минус 3,4% г/г - до 141,9 млрд руб.), отражая общую тенденцию перетока спроса из гипермаркетов в жесткие дискаунтеры и форматы "у дома". В настоящий момент компания пересматривает портфель магазинов, наращивая долю "ДА!" (доля в выручке в 2023 году составила 31%) и оптимизирует торговые площади гипермаркетов (сокращение торговой площади гипермаркетов составило 1,9% г/г), - пишут эксперты в обзоре. - Из положительных моментов, выделим рост онлайн-продаж группы, в общей структуре выручки на них приходится 5,2%. Ожидаем, что по итогам эмитент покажет умеренно слабые финансовые результаты. В настоящий момент не считаем бумаги интересными для инвестиций".

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