ЦБ РФ вряд ли начнет снижение ставки на ближайших заседаниях - "Велес Капитал"

ЦБ РФ вряд ли начнет снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Усиление притока наличных и положительной динамики депозитов физлиц за последние пять месяцев отражает эффективность предпринятых шагов ЦБ по ужесточению процентной политики в части повышения привлекательности сбережений. В то же время этот эффект пока нивелируется сохранением повышенных темпов корпоративного кредитования и притоком в систему бюджетных средств, что в числе прочих факторов, вероятно, не позволит ЦБ смягчить позицию на ближайших заседаниях", - пишет эксперт.

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