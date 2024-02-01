ФРС может начать снижение процентных ставок уже в мае текущего года - Freedom Finance Global

ФРС может начать снижение процентных ставок уже в мае текущего года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Решение комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) снова сохранить коридор ставок по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5% было ожидаемым и вполне предсказуемо скучным, - отмечает эксперт. - Интриг в сопроводительном комментарии FOMC тоже не обнаружилось. Наиболее значимым в релизе оказалось заявление, что ФРС не считает уместным переходить к снижению процентных ставок, пока у комитета по открытым рынкам не достигнута существенная уверенность в том, что инфляция в США движется к целевому уровню в 2% в год. Также в релизе вяло намекнули, что комитет по открытым рынкам готов принять некие экстренные меры в случае непредвиденных ситуаций в экономике. Возможно, это означает, что "ястребы" денежно-кредитной политики хотят немного предостеречь "голубей", что праздновать победу рановато, пока инфляция не вышла на устойчивый уровень в 2% в год".

Аналитик обращает внимание на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции 31 января о том, что процентные ставки уже находятся на пике, и переход к снижению ставок в этом году будет уместным.

"Валютные и фондовые рынки уже заложились на смягчение ДКП ФРС в мае, хотя были некоторые оптимисты, уверенные в начале снижения процентных ставок ФРС уже с марта текущего года, - подчеркивает Мильчакова. - Мы полагаем, что инфляция потребительских цен в США замедлится до целевого уровня в 2% или близко к нему уже к лету текущего года. По нашему мнению, в мае или в июне 2024 года ФРС перейдёт к смягчению монетарной политики и начнёт снижать процентные ставки".

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