Инвестиции в золото остаются актуальными в 2024 году - "БКС МИ"

Инвестиции в золото остаются актуальными в 2024 году, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

Эксперты инвесткомпании обратили внимание на отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), по данным которого цена на золото LBMA (PM) завершила 2023 год на уровне $2078,4 за унцию, достигнув исторических максимумов. Таким образом, годовая доходность составила 15%.

"Спрос на золото в 2024 году останется высоким, - полагают стратеги "БКС МИ". - Покупки со стороны банков продолжатся и окажут поддержку котировкам. Делаем ставку на геополитику. Нестабильность в мире сохраняется, впереди выборы в США, России, ЕС и Индии. Состоялись президентские выборы в Тайване, где победу одержал прояпонский кандидат. События вокруг Тайваня могут стать ключевыми в 2024 году, так как наблюдается ряд признаков обострения ситуации вокруг острова, между КНР и Японией может развернуться нешуточный конфликт. Еще одним важным фактором, который повлияет на динамику цен и спроса на золото, может стать политика ФРС США и динамика процентных ставок".

Таким образом, инвестиции в золото остаются актуальными в 2024 году, резюмируют аналитики. На российском рынке, по их мнению, инвестировать в золото можно по-разному: покупать актив физически, покупать биржевое золото, фьючерсы на золото, "золотые" облигации, акции золотодобытчиков.

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