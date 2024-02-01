Рубль может пока задержаться в диапазоне 89,5-90,5 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Рубль может пока задержаться в диапазоне 89,5-90,5 руб./$1, а котировки Brent - вблизи $80-81/барр., полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду вновь ослабился. Давление на курс продолжает оказывать снизившееся после налогового периода предложение валюты на рынке. В четверг курс USD/RUB находится у 89,9 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. В текущих условиях курс может пока задержаться вблизи 89,5-90,5 руб./$1", - пишут аналитики банка.

Нефтяные цены в среду заметно упали. По мнению экспертов, давление на котировки оказала риторика ФРС и недельные данные от Минэнерго США, неожиданно указавшие на рост запасов нефти в стране. В четверг утром фьючерсы Brent торгуются у $80,6/барр. "Сегодня нефтяной рынок будет следить за новостями с заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Впрочем, картель, вероятно, сохранит прежние параметры сокращения добычи, и котировки пока могут остаться вблизи $80-81/барр.", - отмечается в комментарии.

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