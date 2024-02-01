"Финам" понизил рейтинг акций Danaher до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Danaher Corp. с "покупать" до "держать" после ралли и рассмотрения отчетности за IV квартал и 2023 год. Целевая цена сохранена на уровне $248,2, что предполагает потенциал роста 1,3% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"За период с октября 2023 года, когда мы повысили рейтинг бумаги до "покупать", акции Danaher принесли доходность в размере 17% и реализовали свой апсайд, - указывает аналитик Зарина Саидова. - На данном этапе компания близка к справедливой оценке, апсайд относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM) составляет порядка 1%. Хотя формально отчетность компании оказалась лучше прогнозов, ожидания на 2024 год оставляют желать лучшего, и весомых драйверов роста мы не усматриваем".

Danaher - одна из крупнейших американских компаний на рынке специализированного медицинского оборудования и расходных материалов. Компания учреждена в 1969 году и базируется в Вашингтоне.

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