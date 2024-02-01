Вероятный диапазон для пары доллар/рубль на февраль - 85-87,5 руб./$1 - ПСБ

Вероятный диапазон для пары доллар/рубль на февраль - 85-87,5 руб./$1, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Станислав Дужинский.

"Доллар в четверг утром пытается тестировать область выше 90 рублей. Оставляем свой прогноз по курсу без изменений в пределах 88,5 - 90,5 руб./$1 и полагаем, что курс будет ближе к верхней части этого диапазона на фоне сохраняющейся пониженной торговой активности, - пишет эксперт. - На февраль смотрим позитивно и ориентируемся, что курс доллара будет стремиться к диапазону 85-87,5 руб./$1".

По мнению Дужинского, ключевым фактором станет увеличение объема реализуемой валютной выручки за счет роста цен на нефть во второй половине декабря, т.к., по нашей оценке, временной лаг между ценой на нефть и поступлением валютной выручки составляет около 1,5-2 месяцев. Это, на взгляд аналитика, может стать фактором, нивелирующим спрос на валюту. Кроме того, поддержку рублю окажут высокие цены на нефть, хотя на него также может влиять активность компаний, планирующих реструктуризацию и/или редомициляцию, которые могут запасать валютную ликвидность.

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