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01 февраля 2024 года 09:57
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3200-3235 пунктов в четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3200-3235 пунктов в четверг, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Индекс Мосбиржи смог в среду подняться выше отметки 3200 пунктов, - отмечает эксперт. - Объёмы торгов остались повышенными, составив по итогам дня 70,6 млрд руб. Драйвером роста стали бумаги нефтегазовых компаний. Безыдейно выглядели акции финансовых компаний. Ожидаем, что индекс Мосбиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3200-3235 пунктов. Не исключаем, что из-за снижения цен на нефть индекс может вновь опуститься к нижней границе данного диапазона. При этом уход под отметку 3200 пунктов пока маловероятен. Предпочтение отдаём внутренним секторам, в первую очередь финансам и бумагам ГК "Самолет" . Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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