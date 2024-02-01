Ориентир для индекса Мосбиржи на февраль - верхняя граница диапазона 3000-3300 пунктов - БКС Экспресс

Ориентиром для индекса Мосбиржи на февраль выступает верхняя граница полугодового боковика 3000-3300 пунктов, полагает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи закрылся выше 3200 пунктов, и это принципиально важно: январский нудный боковик в границах 3150-3200 пунктов разрешился строго вверх, - констатирует аналитик. - За январь индекс вырос почти на 4%, в очередной раз подтвердив многолетнюю статистику поведения рынка в первый месяц года. На фоне прорыва важного сопротивления 3200 пунктов формируется достаточно благоприятный сигнал к развитию тренда вверх. План не меняем - тяга к верхней границе полугодового боковика 3000-3300 пунктов, и это ориентиры на февраль. Конечно, фондовым быкам еще предстоит закрепить успех, и даже нельзя исключать тест пройденного сопротивления 3200 пунктов сверху-вниз в качестве поддержки, но пока остаемся при своем: одна преграда пала - двигаемся дальше".

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