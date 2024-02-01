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01 февраля 2024 года 09:28
"Финам" подтверждает рейтинг акций Pfizer на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Pfizer Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $40,4 за штуку, что соответствует потенциалу роста 49,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "После рассмотрения отчетности компании за четвертый квартал и 2023 год мы сохраняем рейтинг "покупать", - пишет эксперт "Финама" Зарина Саидова. - Мы считаем, что негатив от резкого снижения продаж вакцины Comirnaty и антиковидного препарата Paxlovid уже заложен в цену акций Pfizer и они уже достигли дна на уровне $26 в декабре 2023 года. Результаты за четвертый квартал не ухудшили восприятие компании инвесторами - Pfizer удалось добиться положительного значения скорректированной чистой прибыли вопреки ожиданиям убытка. Мы полагаем, что ожидаемый рост выручки и прибыли в 2024 году поможет акциям предпринять отскок, ведь по текущей цене бумаги этого фармгиганта - настоящая находка для консервативного инвестора. Pfizer значительно недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 49,6% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, P/S и (NTM)". Pfizer - одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний. Линейка экспериментальных препаратов Pfizer - одна из самых сильных и диверсифицированных в биофармацевтическом секторе. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-PFIZER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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