"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Polymetal с целевой ценой 646 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Polymetal представил нейтральные операционные результаты за 4-й квартал 2023 года, - отмечает эксперт. - Снижение квартальных показателей к аналогичному периоду 2022 года связано с высокой прошлогодней базой, в то время как годовые объемы производства и продаж золота и серебра в золотом эквиваленте вернулись на уровень докризисного 2021 года".

Polymetal привел прогноз на 2024 год лишь для казахстанских активов, что, по мнению аналитика, подтверждает нацеленность компании на продажу российского сегмента в первой половине 2024 года. На взгляд Данилова, недавняя смена ключевого акционера создает дополнительные стимулы для возобновления дивидендных выплат, однако главный риск, делистинг с Московской биржи, по-прежнему сохраняется.

"Из-за неопределенности относительно сроков продажи российских активов и перспектив сохранения листинга в России бумаги Polymetal, на наш взгляд, являются более спекулятивной, нежели фундаментальной идеей, - указывает стратег инвесткомпании. - В то же время завершение процесса продажи российского сегмента, вероятное возвращение к выплатам акционерам и сохраняющиеся высокие цены на золото могут привести к росту котировок компании".

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