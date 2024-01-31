Возможно тестирование парой доллар/рубль отметки 90,1 руб./$1 в первой половине февраля - Россельхозбанк

Возможно тестирование парой доллар/рубль отметки 90,1 руб./$1 в первой половине февраля, полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

"Последние четыре сессии волатильность в паре доллар/рубль снизилась, и доллар торгуется в диапазоне 88,5 - 89,90 руб./$1 без явных признаков перекупленности или перепроданности, - пишет эксперт. - Пара юань/рубль также демонстрирует признаки стабилизации на достигнутых уровнях 12,32-12,48. На внешнем рынке юань сохраняет относительную стабильность к доллару на фоне небольшого улучшения композитного индекса деловой активности в январе. Несмотря на то, что мало кто ожидает изменения ставки ФРС по итогам сегодняшнего заседания, последующие комментарии Джерома Пауэлла, которые, как правило, сдерживают чрезмерный оптимизм инвесторов, могут способствовать укреплению доллара на внешних площадках. В целом тренд на умеренную корректировку курса рубля в сторону ослабления после январского укрепления сохраняется, и в первой половине февраля мы не исключаем тестирования парой USD/RUB уровня 90,1 руб./$1 и уровня 12,54 руб./юань".

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