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31 января 2024 года 17:10
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций с $400 до $440
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Microsoft Corp. с $400 до $440 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева. "Компания представила сильные квартальные результаты, но гайденс на третий квартал 2024 финансового года в отношении выручки оказался довольно осторожным, - пишет эксперт. - При этом прогнозы менеджмента по росту рентабельности как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе стали приятным сюрпризом. Компании удалось превзойти наши ожидания и консенсус во всех сегментах бизнеса, хотя темпы роста уже и не демонстрируют ускорения в классических продуктах Microsoft, что вполне объяснимо с учетом размеров клиентской базы. При этом интенсивное развитие бизнеса сопровождается опережающим увеличением рентабельности на всех уровнях. К сожалению, ИТ-бюджеты клиентов остаются ограниченными, и повышение доходов от ИИ-продуктов не стало сильным драйвером роста всего сегмента Azure в отчетном квартале, явившись фактором перераспределения средств компаний. Мы оцениваем отчет Microsoft умеренно позитивно". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-MICROSOFT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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