Freedom Finance Global повысил целевую цену акций с $400 до $440

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Microsoft Corp. с $400 до $440 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева.

"Компания представила сильные квартальные результаты, но гайденс на третий квартал 2024 финансового года в отношении выручки оказался довольно осторожным, - пишет эксперт. - При этом прогнозы менеджмента по росту рентабельности как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе стали приятным сюрпризом. Компании удалось превзойти наши ожидания и консенсус во всех сегментах бизнеса, хотя темпы роста уже и не демонстрируют ускорения в классических продуктах Microsoft, что вполне объяснимо с учетом размеров клиентской базы. При этом интенсивное развитие бизнеса сопровождается опережающим увеличением рентабельности на всех уровнях. К сожалению, ИТ-бюджеты клиентов остаются ограниченными, и повышение доходов от ИИ-продуктов не стало сильным драйвером роста всего сегмента Azure в отчетном квартале, явившись фактором перераспределения средств компаний. Мы оцениваем отчет Microsoft умеренно позитивно".

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