Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Microsoft на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Microsoft Corp. на уровне "держать", сообщается в обзоре.

"Компания Microsoft представила результаты за второй квартал 2024 ф. г., закончившийся 31 декабря 2023 года, - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов. - Выручка составила $62,02 млрд и оказалась выше консенсус-прогноза ($61,14 млрд). Чистая прибыль на акцию выросла на 33,2% до $2,93, на 6% превзойдя ожидания аналитиков ($2,75). Рост выручки опережающим в сравнении с расходами темпом помог Microsoft повысить рентабельность по операционной прибыли на 4,9 п. п. По оценке компании, в следующем квартале продажи достигнут $60-61 млрд. Мы считаем, что инвесторы, несмотря на хорошую отчетность, больше обратили внимание на прогноз на 3К24, недотянувший до рыночных ожиданий. Сохраняем по бумагам эмитента рейтинг "держать".

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