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31 января 2024 года 16:08
Рубль сохраняет склонность к краткосрочному и среднесрочному росту - "Велес Капитал"
Рубль сохраняет склонность к краткосрочному и среднесрочному росту, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Рубль в январе прибавил чуть более 0,5% к доллару, около 3% к евро, и чуть более 1,5% к китайскому юаню, достигнув самых высоких уровней с июня прошлого года в том числе на фоне возвращения Минфина к продажам валюты и золота по бюджетному правилу впервые за полгода, - указывает эксперт. - Тем не менее во второй половине месяца рубль отступил от локальных минимумов, а валютные пары вернулись к важным сопротивлениям 90 руб., 97,70 руб. и 12,50 руб.". На взгляд Кожуховой, рубль сохраняет склонность к краткосрочному и среднесрочному росту при положении доллара, евро и юаня ниже отметок 92,50 руб., 99,50 руб. и 12,75 руб. соответственно с перспективой тестирования январских максимумов 87,37 руб., 94,70 руб. и 12,09 руб. Тем не менее стабилизация валютных пар выше указанных сопротивлений изменила бы картину для рубля в сторону более негативной, полагает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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