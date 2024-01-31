"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Stellantis с целью $23,60

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Stellantis NV с целью $23,60 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,91%, стоп-приказ: $20,80, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Широкий модельный ряд и рост собственного промышленного производства фургонов на топливных элементах помогают укрепить позиции Stellantis как ведущего производителя коммерческого транспорта с нулевым уровнем выбросов в Европе, отмечают аналитики. Еще один драйвер роста бизнеса Stellantis - развитие программных решений на базе ИИ.

"С технической точки зрения котировки движутся в восходящем тренде, цена откатилась к уровню поддержки и отскочила от него. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $20,80 риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,62", - указывают эксперты "Финама".

Stellantis - нидерландская транснациональная корпорация по производству автомобилей, образованная в 2021 году в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles с Groupe PSA.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.