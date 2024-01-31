"Мои Инвестиции" позитивно оценивают среднесрочные перспективы цены акций "АЛРОСА", говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Продажи крупнейшего конкурента "АЛРОСА" - производителя алмазов De Beers - сократились на 19% г/г до $370 млн в ходе первого цикла в 2024 году, - отмечают аналитики Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Сальковский. - Между тем продажи компании остались на ~40% ниже исторического уровня. Несмотря на снижение цен на алмазное сырье De Beers на ~10% в начале 2024 году, низкие объемы продаж указывают на всё ещё высокий уровень запасов в отрасли. На наш взгляд, новость является умеренно негативной для настроений на алмазном рынке".

Хотя краткосрочно эксперты осторожно смотрят на "АЛРОСА", тем не менее они сохраняют положительный среднесрочный взгляд на компанию ввиду перспектив восстановления рынка на горизонте 3-9 месяцев и привлекательной оценки. "При текущих ценах и курсе рубля акции "АЛРОСА" торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12M 3,6x (дисконт около 40% к среднеисторическому уровню). Доходность FCF на 2024 год может составить 8-11%", - считают стратеги телеграм-канала.

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