Альфа-банк присвоил рейтинг "выше рынка" бумагам Globaltrans

Альфа-банк присвоил рейтинг "выше рынка" распискам Globaltrans с целевой ценой 880 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 29% с текущих уровней, сообщается в комментарии банка.

"Мы ожидаем, что Globaltrans представит хорошие финансовые результаты за 2П23 и в 2024 году, однако его рентабельность будет ниже недавних рекордных уровней, - пишут эксперты. - Изменения в структуре акционеров создают неопределенность вокруг перспектив развития компании и ее дивидендной политики. Переезд в ОАЭ не означает, что вопрос о дивидендах уже решен, но создает предпосылки для альтернативных процедур, способных оказать на акции влияние, сопоставимое с решением этого вопроса. Отметим, что рост котировок до справедливых уровней возможен только в том случае, если прояснится ситуация вокруг дивидендов или появятся другие варианты, например, обратный выкуп акций с их последующим погашением. В противном случае мы не видим причин для позитивной переоценки бумаг".

Аналитики банка выделяют следующие потенциальные триггеры для акций Globaltrans: новости о завершении редомициляции (1К24), изменение спотовых ставок лизинга полувагонов, сообщения о выкупе акций и дивидендах, отчетность за 2023 год (в конце марта - начале апреля 2024 года).

"АДР Globaltrans торгуются с форвардным мультипликатором P/E12М 4,2, это выше среднего значения за последние 36 мес. (3,4), но на 20% ниже, чем до СВО (в 4К20-2021 P/E составлял 5,2)", - отмечается в комментарии.

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