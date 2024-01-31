Отчетность О`Кей подтверждает нейтральный взгляд на бумаги ритейлера - "Тинькофф Инвестиции"

Отчетность "О`Кей" за 4К23 подтверждает нейтральный взгляд аналитиков "Тинькофф Инвестиций" на бумаги ритейлера, говорится в комментарии.

"Компания представила достаточно слабые операционные результаты по итогам четвертого квартала, - отмечает эксперт Александр Самуйлов. - Сравнительно низкий показатель роста сопоставимых продаж в 1,7% г/г обусловлен продолжающимся уже более двух лет подряд оттоком трафика потребителей из гипермаркетов в магазины у дома, а также развитием сегмента онлайн-доставки продуктов. Рост среднего чека в четвертом квартале ускорился на фоне повышенной инфляции, однако оставался ниже по сравнению с X5 Retail Group. Дело в том, что доля дискаунтера "Да" в общей выручке O''KEY растет".

Кроме того, компания еще не представила план по редомициляции своих акций в Россию, а вопрос с получением дивидендов российскими акционерами остается открытым, подчеркивается в комментарии.

"Мы сохраняем нейтральный взгляд на расписки O''KEY. В секторе ритейла отдаем предпочтение бумагам X5 Retail Group и "Магнита", - делает вывод Самуйлов.

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