Вероятно закрепление рубля около 90 руб./$1 на торгах в среду - Sber CIB

Вероятно закрепление рубля около 90 руб./$1 на торгах в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Утром во вторник рубль продолжил дорожать и достиг 88,6 руб./$1, однако на этих уровнях вновь вырос спрос на иностранную валюту, и рубль ослаб на 1%, - напоминают эксперты. - В среду рубль приближается к 90 руб./$1 и может закрепиться около этого важного уровня".

Баррель Brent подорожал во вторник на $0,47 до $82,87. Некоторую поддержку котировкам оказали позитивные прогнозы МВФ по росту экономики Китая, а также предварительные данные о снижении товарных запасов нефти в США за неделю. В среду рынок будет следить за решением ФРС и официальными данными по товарным запасам нефти в США. Аналитики инвестбанка ожидают, что котировки Brent могут закончить месяц около $83 за баррель.

"Доходности ОФЗ-ПД выросли на 2-10 б. п. в связи с ослаблением рубля, - констатируют в Sber CIB. - В среду состоятся очередные аукционы Минфина, на которых будут предложены один длинный и один короткий выпуски с фиксированным купоном. Премии на них, вероятно, не превысят средние уровни последнего времени, поэтому реакция вторичного рынка на аукционы должна быть нейтральной. Таким образом, сегодня мы не ожидаем значительных изменений на рынке госдолга".

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