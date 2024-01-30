Вероятный диапазон колебаний индекса Мосбиржи в среду составляет 3150-3250 пунктов - Freedom Finance Global

Вероятный диапазон колебаний индекса Мосбиржи в среду составляет 3150-3250 пунктов, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"30 января российский фондовый рынок открылся небольшим ростом, однако из-за ослабления рубля завершил торги разнонаправленной динамикой индексов в узком коридоре значений, - отмечает эксперт. - К вечеру индекс Мосбиржи вырос на 0,54%, а валютный индекс РТС снизился на 0,26%. Индекс Мосбиржи продолжил рост на корпоративных новостях, в том числе - об операционных результатах работы крупных корпораций в 2023 году. Прогноз МВФ относительно снижения инфляции в мире и повышение фондом прогноза роста мировой экономики до 3,1% на 2024 год также создали оптимистичный фон российским акциям. Мы ожидаем, что в среду индекс Мосбиржи может колебаться в коридоре 3150-3250 пунктов".

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