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Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" подтверждает позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций Мечела
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30 января 2024 года 18:36
"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций Мечела
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций "Мечела" и сохраняет целевую цену его бумаг на уровне 630 руб. за "преф" и за "обычку", сообщается на портале БКС Экспресс. "Акции "Мечела" отличаются крепким трендом и торгуются выше своих скользящих средних, чего не скажешь о многих других бумагах, пробивших свою трендовую линию во время декабрьской коррекции, - отмечает аналитик Людмила Рокотянская. - Наш фундаментальный взгляд на акции "Мечела" позитивный. Мы не ждемт заметного роста налогов, учитывая текущий НДПИ и импортные пошлины Китая. Позитив связан с ожиданиями по снижению показателя Чистый долг/EBITDA до 1,5х к концу года". Акции "Мечела" 2 месяца назад были включены в расчетную базу индекса Мосбиржи, что, на взгляд эксперта, может служить дополнительным драйвером для их роста. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕЧЕЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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