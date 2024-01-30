"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 2900 руб. за штуку" с инвестиционным горизонтом на январь 2024 года, открытую 29 ноября 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков.

Аналитики сервиса выпустили инвестидею по ценным бумагам "Яндекса" на фоне ожидания новостей о грядущем разделении бизнеса и сильного отчета по итогам девяти месяцев 2023 года с краткосрочным горизонтом в три месяца. Тогда одна ценная бумага компании оценивалась в 2601 рубль, а ожидаемая доходность планировалась на уровне 10%. 30 января котировки ценных бумаг "Яндекса" достигли 3100 рублей. Итоговая доходность за два месяца составила 14% без учета комиссии.

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