Цена нефти Brent имеет все шансы удержаться у отметки $82/барр. на текущей неделе - Альфа-банк

Цена нефти Brent имеет все шансы удержаться у отметки $82 за баррель на текущей неделе, полагают аналитики Альфа-банка.

"Нефть должна удержаться у отметки $82/барр. под влиянием фундаментальных факторов и озабоченности участников рынка, - пишут эксперты. - Мы ожидаем, что на этой неделе котировки Brent удержатся выше технического уровня поддержки - у отметки $82/барр., вследствие очередного витка эскалации на Ближнем Востоке".

Ранее на нефтяной рынок позитивно повлияла отраслевая статистика из США, включая данные о уменьшении товарных запасов нефти и сокращении добычи на фоне аномальных холодов на Среднем Западе, напоминают аналитики. При этом взаимно агрессивная риторика США и Ирана, а также обстрел военной базы США в Иордании, заставили рынок заложить геополитические премии в цену нефти на глобальных рынках. На взгляд стратегов банка. особенно ярко этот эффект проявился в США, где аномальные холода и пиковый спрос спровоцировали "идеальный шторм" на фоне ощутимого сокращения добычи и товарных запасов нефти.

"Соответственно, мы полагаем, что цены могут закрепиться выше диапазона $75- 80/барр. - впервые за два месяца. Между тем теханализ позволяет предположить, что котировки нефти могут найти техническую поддержку на текущих уровнях. Если же Brent устоит на фоне волны продаж, которая накрыла рынок в понедельник, и удержится у отметки $82/барр., в ближайший месяц нефтяной рынок, на наш взгляд, вполне может начать осваивать более высокие ценовые уровни - в диапазоне $80-85/барр.", - прогнозируют в Альфа-банке.

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