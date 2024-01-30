"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X China Clean Energy ETF с целевой ценой HKD 96,5 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 35,9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Китай является лидером как по существующим мощностям в сфере низкоуглеродной энергетики, так и по их ежегодным объемам ввода, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - Однако доля ВИЭ без учета гидроэнергетики в энергобалансе пока что достаточно мала - около 8%. При этом Китай имеет планы по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, для чего необходимо радикально уменьшить потребление углеводородов в пользу ВИЭ. Это может стать драйвером роста для отрасли и позволяет большинству входящих в ETF компаний наращивать выручку двузначными темпами. В то же время за последний год ETF упал на 46% на фоне общей слабости китайского рынка и снижения цен на солнечные панели, что, на наш взгляд, создает возможность для покупок".

Global X China Clean Energy - ETF, нацеленный на инвестиции в китайские акции из все более набирающего популярность сектора низкоуглеродной энергетики. ETF охватывает преимущественно солнечную, ветряную, ядерную и гидроэнергетику.

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