"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Freeport-McMoRan с целью $42,85

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Freeport-McMoRan Inc. с целью $42,85 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,5%, стоп-приказ: $39,15, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики напоминают, что FreeportMcMoRan 24 января отчиталась за IV квартал 2023 года выше ожиданий как по прибыли, так и по выручке. При этом компания дала позитивные прогнозы на текущий год на фоне ожидаемого роста спроса на медь.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $39,15 риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4", - пишут эксперты.

FreeportMcMoRan - один из крупнейших мировых производителей меди, занимает 4-е место по объемам добычи. Компания также добывает золото и молибден.

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