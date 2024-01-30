Дивидендные ожидания толкают котировки акций Северстали к историческому пику - "Велес Капитал"

Дивидендные ожидания толкают котировки акций "Северстали" к историческому пику, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Акции "Северстали", которые начали восстановление с многомесячных минимумов еще в середине декабря, получили новый импульс к росту в первой половине января, когда глава компании подтвердил намерение рассмотреть выплату дивидендов на ближайшем совете директоров, - пишет эксперт. - Северсталь" с 2021 года не платит дивидендов, а в эту пятницу планирует представить финансовые результаты за IV квартал 2023 года, в ожидании которых рост акций ускорился".

По оценке аналитика, с технической точки зрения бумаги "Северстали" на данный момент занимают второе место среди лидеров роста индекса Мосбиржи по итогам января, показывая повышение на 18,4%. Во вторник котировки достигли максимума с февраля 2022 года и находятся вне зоны краткосрочной перекупленности при умеренно позитивных сигналах дневного графика в виде попыток развития роста гистограммы и линий MACD. Кожухова не исключает, что до публикации годовых финансовых результатов и возможного прояснения дивидендной интриги акции достигнут ближайших сопротивлений 1675 руб., 1710 руб. и 1750 руб.

"Впоследствии динамика котировок, вероятно, будет зависеть от потенциальных дивидендов, - полагает стратег инвесткомпании. - В целом акции "Северстали" находятся не так далеко от исторического максимума 2021 года 1911 руб., куда могут направиться в ближайшие месяцы при позитивном сценарии. Риски для покупателей заключаются в среднесрочной перекупленности бумаг и возможном разочаровании уровнем дивидендов".

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