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30 января 2024 года 14:06
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 4180 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 4180 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 39,2%, стоп-приказ: 2650 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что компания продолжает делать шаги к оптимизации структуры юридических лиц в рамках подготовки к реструктуризации. В декабре 2023 года "Яндекс" зарегистрировал МКАО в Калининграде. Завершение редомициляции компании ожидается в 2024 году. "С технической точки зрения котировки преодолели уровень сопротивления июля 2023 года. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2650 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск 3,35", - указывают в "Финаме". "Яндекс" - транснациональная IT-компания, которой принадлежит одноименная поисковая система и ряд сервисов. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Белоруссии и Казахстана. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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