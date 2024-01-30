"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 4180 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 4180 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 39,2%, стоп-приказ: 2650 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания продолжает делать шаги к оптимизации структуры юридических лиц в рамках подготовки к реструктуризации. В декабре 2023 года "Яндекс" зарегистрировал МКАО в Калининграде. Завершение редомициляции компании ожидается в 2024 году.

"С технической точки зрения котировки преодолели уровень сопротивления июля 2023 года. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2650 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск 3,35", - указывают в "Финаме".

"Яндекс" - транснациональная IT-компания, которой принадлежит одноименная поисковая система и ряд сервисов. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Белоруссии и Казахстана.

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