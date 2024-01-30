"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Abbott Laboratories с целевой ценой $136,9 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 22,2% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Abbott Laboratories - одна из самых диверсифицированных компаний сектора здравоохранения, классическое "защитное" вложение. Нашумевшая эпопея с дефицитом детских молочных смесей в США позади, Abbott восстановила производство, а судебные иски в адрес компании не представляют для нее серьезной угрозы. Мы полагаем, весь негатив уже был заложен в цену акций Abbott в 2023 году. Акции Abbott фундаментально недооценены - торгуются с дисконтом 22% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM)", - пишет аналитик Зарина Саидова.

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