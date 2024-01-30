Картина рынка акций РФ в целом пока не меняется - "Алор Брокер"

Картина рынка акций РФ в целом не меняется, индекс МосБиржи остается зажат в довольно узком боковике 3150-3200 пунктов, при этом после "прокола" поддержки вероятно движение к верхней границе указанного диапазона, но пока не видно драйверов для его пробития, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Внимательно слушаем во вторник пресс-конференцию Банка России по итогам развития банковского сектора в 2023 году. Скорее всего, регулятор озвучит прогноз на текущий год. Вполне возможно, что он окажется консервативным. Если ожидания будут позитивными, то среди банковского сектора на среднесрочную перспективу мы бы выделили прежде всего Сбербанк, Совкомбанк и банк "Санкт-Петербург", - пишет эксперт в обзоре. - Не исключено, что две последние бумаги могут принести в 2024 году более высокий доход (с учетом дивидендов), нежели Сбербанк. Однако и риски более глубоких просадок в этих акциях выше, чем по Сбербанку. Ранее глава Сбербанка Герман Греф говорил, что в 2024 году банк может получить прибыль больше прошлогодней. В это пока не очень верится, поскольку рынок кредитования, включая ипотеку, будет схлопываться, а доходы от обслуживания бизнеса не покроют эти потери. Впрочем, в начале прошлого года также мало кто верил, что эмитент сможет заработать за год около 1,5 трлн руб."

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