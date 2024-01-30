Инвестбанк "Синара" сохраняет осторожную оценку перспектив цены бумаг Норникеля

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет осторожную оценку перспектив цены бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Эмитент представил операционные результаты за 4К23 и весь 2023 год. За отчетный квартал значительно восстановился выпуск никеля и меди (+16% и 21% к/к), благодаря чему компания достигла своего годового прогноза. По металлам платиновой группы годовые цифры даже несколько превысили ожидания менеджмента. По итогам 2023 года выпуск никеля снизился на 5% г/г (до 209 тыс. тонн), а палладия - на 4% г/г (до 2,7 млн унций). Вместе с тем ГМК дал довольно негативный производственный прогноз на 2024 год, ожидая сокращения выпуска никеля на 9% г/г (до 191 тыс. тонн), палладия и платины - на 12% г/г, что несколько хуже наших оценок. Причины снижения объемов - ремонт печи на Надеждинском металлургическом заводе, а также трудности с импортозамещением, которые должны отрицательно сказаться на производственной деятельности, - отмечает эксперт. - Норникель планирует опубликовать результаты за 2023 год по МСФО 9 февраля. Вышедший прогноз на 2024 год мы рассматриваем как негативный и по-прежнему осторожно относимся к бумагам компании".

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